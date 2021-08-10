المركزي اليمني يعلق عمل عدد من شركات الصرافة

اتخذ البنك المركزي اليمني، اليوم الثلاثاء، قرارا بتعليق الأعمال والأنشطة المالية لعدد من شركات ومنشآت الصرافة غير الملتزمة بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات المركزي.

ووفقا لبيان نشره المركزي اليمني، فقد تم تكليف فرق التفتيش الميداني للقيام بأعمال التفتيش والمراجعة الشاملة لكافة حسابات وأنشطة الشركات والمنشآت، التي تم تعليق أعمالها وهي:

– شركة الطريحي للصرافة

– شركة المريسي للصرافة

– شركة دادية للصرافة

– منشأة أبو نشوان للصرافة

– منشأة أحمد القاضي للصرافة

وبناء على ذلك حذر المركزي شركات ومنشآت الصرافة المرخصة والملتزمة، من التعامل مع هذه الشركات والمنشآت وأي شركات ومنشآت يتخذ البنك المركزي قرارا بتعليق اعمالها لاحقا.

وأكد استمراره بعمليات الرقابة والتفتيش الميداني على قطاع الصرافة، والقيام بعمليات التحقق من مدى الالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية النافذة.

وفي وقت سابق، اتخذ البنك المركزي قرارا بتعليق الأعمال والأنشطة المالية لثمان شركات ومنشآت الصرافة غير الملتزمة وهي:

– شركة الأكوع للصرافة

– شركة الصلاحي للصرافة

– شركة المنتاب للصرافة (شبكة الامتياز)

– شركة الحزمي للصرافة

– شركة الناصر للصرافة

– منشأة ناصر العروي للصرافة

– سالم الصبري للصرافة

– الهلال للصرافة

المصدر: RT