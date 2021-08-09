انخفاض كبير في عجز الميزانية السعودية

سجلت السعودية في الربع الثاني من 2021 عجزا قدره 4.6 مليار ريال (نحو 1.23 مليار دولار) بانخفاض كبير من 109.2 مليار ريال تم تسجيلها في الربع نفسه قبل عام وسط انهيار أسعار النفط.

وقال التلفزيون الحكومي اليوم الاثنين، إن إجمالي إيرادات المملكة بلغ 248 مليار ريال، في حين بلغ الإنفاق 252.7 مليار ريال.

وتعرض الاقتصاد السعودي لضربة قوية في الربع الثاني من 2020 إذ تضررت عائدات النفط جراء الهبوط التاريخي في أسعار الخام، كما تأثرت الإيرادات غير النفطية بسبب جائحة فيروس كورونا.

(الدولار = 3.7502 ريال)

المصدر: رويترز