سهم مصرف "سبيربنك" الروسي يحطم أرقام قياسية

حطم سهم مصرف "سبيربنك" الروسي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مستويات قياسية، حيث صعد إلى أعلى مستوى على الإطلاق، وترافق ذلك مع ارتفاع مؤشري بورصة موسكو.

وبحلول الساعة 11:30 بتوقيت موسكو، ارتفع السهم العادي لـ"سبيربنك" إلى 323.16 روبل، وهو أعلى مستوى يسجله السهم على الإطلاق.

وعلى صعيد متصل، صعد مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.32% إلى 3816.89 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.25% إلى 1636.25 نقطة.

المصدر: نوفوستي + RT