روسيا تسبق السعودية والمكسيك إلى سوق النفط في الولايات المتحدة

ذكر تقرير لوكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، أن روسيا احتلت المرتبة الثانية في قائمة موردي النفط للولايات المتحدة، فيما جاءت كندا بالمرتبة الأولى في القائمة.

ووفقا لبيانات رسمية فقد ارتفعت إمدادات النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة من روسيا إلى الولايات المتحدة بنسبة 23% في مايو الماضي مقارنة بشهر أبريل الماضي إلى 844 ألف برميل يوميا.

وبذلك أقصت روسيا المكسيك إلى المرتبة الثالثة، وأظهرت البيانات أن صادرات النفط ومنتجاته صعدت من المكسيك إلى الولايات المتحدة بنسبة 3% في مايو 2021 مقارنة بالشهر الذي قبله.

كذلك أظهرت البيانات أن كندا تمثل ما يقرب من نصف واردات الولايات المتحدة، وتورد ما يقرب من خمسة أضعاف ما تقدمه روسيا.

وبحسب التقرير فقد وردت روسيا 844 ألف برميل يوميا إلى الولايات المتحدة في شهر مايو 2021، أما المكسيك فقد وردت 728 ألف برميل يوميا، فيما جاءت السعودية في المرتبة الرابعة 395 ألف برميل يوميا.

وعن سبب زيادة إمدادات النفط من روسيا إلى الولايات المتحدة، أشار التقرير إلى أن إمدادات النفط من روسيا إلى الولايات المتحدة صعدت بعدما فرضت واشنطن عقوبات على فنزويلا، وخاصة على القطاع النفطي في فنزويلا، حيث تم حظر إمدادات النفط من فنزويلا إلى الولايات المتحدة.

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المصدر: بلومبرغ