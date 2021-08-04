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ماذا ينتظر اقتصادات الخليج في 2021 و2022؟

مال وأعمال

ماذا ينتظر اقتصادات الخليج في 2021 و2022؟
Reuters
صورة تعبيرية
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توقع البنك الدولي اليوم الأربعاء، أن تنمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي بمعدل 2.2% في 2021 بعد انكماش 4.8% في 2020 بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.

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وقال البنك في تقرير بحثي "في ظل إحراز تقدم في الآونة الأخيرة في توزيع لقاحات كوفيد-19 على مستوى العالم، وانتعاش الإنتاج والتجارة عالميا، فإن احتمالات التعافي الاقتصادي أقوى الآن عنها في نهاية العام الماضي".

وأضاف: "على الرغم من استمرار المخاطر، فإن التوقعات تشير إلى نقلة إيجابية كلية لاقتصاد مجلس التعاون الخليجي قدرها 2.2% في 2021 ومتوسط نمو سنوي 3.3% في 2022-2023".

وتعرضت اقتصادات الخليج في 2020 لضربة مزدوجة جراء هبوط أسعار النفط، الذي تعد مبيعاته مصدر دخل أساسي لدول الخليج، وأزمة فيروس كورونا.

المصدر: رويترز

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