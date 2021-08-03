مصر.. كيف يمكن الحصول على الـ10جنيهات والـ20 جنيها البلاستيكية الجديدة؟

تبدأ مطبعة البنك المركزي المصري، في شهر نوفمبر المقبل، طباعة فئات العملة المصرية الأكثر تداولا، وهي الـ10 جنيهات والـ20 جنيها في صورتهما البلاستيكية الجديدة وبتصميم جديد.

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ووفقا لتقرير نشره موقع "اليوم السابع" فإن يمكن للمواطنين في مصر الحصول على الـ10 جنيهات والـ20 جنيها البلاستيكية الجديدة عن طريق شبكة فروع البنوك المصرية التى تتجاوز 4500 فرع، أو عن طريق ماكينات الصراف الآلي ATM، والتي سيتم تجهيزها فنيا لصرف تلك الفئات من ماكينات مخصصة لذلك تطرح تلك الفئات من العملة المصرية.

وسيتم طرح الـ10 جنيهات والـ20 جنيها البلاستيكية الجديدة وتداولها جنبا إلى جنب مع نظيراتها الورقية المتداولة حاليا، وتحمل فئة الـ10 جنيهات في تصميمها الجديد، صورة لمسجد الفتاح العليم، أحد أبرز معالم العاصمة الإدارية الجديدة، وهو المسجد الذي افتتح عام 2019، ويقع في مدخل العاصمة الإدارية وأقيم المسجد على مساحة 106 أفدنة، ويتسع لـ 17 ألف مصل.

بينما تحمل فئة الـ20 جنيها، صورة لمسجد محمد علي، وهو أحد المساجد الأثرية الهامة والشهيرة بالقاهرة، ويعد المسجد أحد أبرز المعالم السياحية والأثرية المصرية، التي استخدمت في تزيين وجه عدة عملات ورقية وفضية برسم صورته، مثل فئة 20 جنيها، وغيرها على مدار عدة عصور.

المصدر: اليوم السابع