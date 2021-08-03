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ارتفاع الروبل الروسي ومؤشري بورصة موسكو

مال وأعمال

ارتفاع الروبل الروسي ومؤشري بورصة موسكو
Sputnik
صورة تعبيرية
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ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، كذلك صعدت العملة الروسية، على الرغم من تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

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وبحلول الساعة 10:52 بتوقيت موسكو، ارتفاع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.06% إلى 3790.17 نقطة، فيما صعد مؤشر الأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.16% إلى 1639.32 نقطة.

وفي سوق العملات، ارتفعت العملة الروسية، حيث تراجع سعر صرف الدولار بواقع 24 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 72.81 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 22 كوبيك إلى 86.50 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

المصدر: RT

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