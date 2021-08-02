قفزة في ثروة أغنى أغنياء روسيا

زادت ثروة أغنى أغنياء روسيا في الفترة من يناير وحتى يوليو 2021 بواقع 39.4 مليار دولار، وتصدر قائمة الأغنياء الروس من حيث نمو الثروة المالك الرئيسي لشركة "سيفرستال" أليكسي مورداشوف.

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ووفقا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات (BBI)، الذي يضم 24 شخصية من روسيا، فقد نمت ثروة مورداشوف خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بواقع 6.14 مليار دولار إلى 29.2 مليار دولار.

وبذلك تصدر مورداشوف قائمة الأغنياء الروس من حيث نمو الثروة، واحتل المرتبة الرابعة في قائمة مليارديرات روسيا.

فيما زادت ثروة ليونيد ميخيلسون المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة الغاز"نوفاتيك" بواقع 5.5 مليار دولار، وثروة فلاديمير ليسين المالك الرئيسي ورئيس مجلس إدارة "NLMK" بواقع 5.5 مليار دولار.

وتصدر قائمة أغنى أغنياء روسيا فلاديمير بوتانين الشريك ورئيس شركة "نوريلسك نيكل"، وبلغت ثروته 33.4 مليار دولار، ونمت ثروته في الأشهر السبعة الأولى من 2021 بواقع 3.36 مليار دولار.

ويحتسب المؤشر قيمة ثروة أغنى أغنياء العالم بناء على سعر أسهم الشركات التي يمتلك فيها المليارديرات حصصا، ويضم المؤشر 500 شخصية، من ضمنها 24 شخصية من روسيا.

المصدر: نوفوستي