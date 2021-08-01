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العراق.. إيرادات النفط تحقق 6.5 مليار دولار خلال يوليو

مال وأعمال

العراق.. إيرادات النفط تحقق 6.5 مليار دولار خلال يوليو
Reuters Atef Hassan
حقول النفط في العراق - أرشيف
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أعلنت وزارة النفط العراقية حسب إحصائية شركة التسويق العراقية "سومو" عن إجمالي الصادرات والإيرادات المحققة لشهر يوليو المنصرم.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن "كمية الصادرات من النفط الخام لشهر يوليو بلغت 90 مليونا و467 ألفا و794 برميلا، بإيرادات بلغت 6 مليارات و513 ألفا و792 دولارا".

وأضافت، أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 87 مليونا و455 ألفا و359 برميلا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان التركي فقد بلغت الكميات المصدرة 3 ملايين و12 ألفا و435 برميلا".

وأشارت الوزارة إلى أن "معدل الصادرات اليومية بلغ مليونين و918 ألف برميل، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد 72 دولارا".

المصدر: RT

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