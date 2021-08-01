الكويت.. الموافقة على إنشاء أول مدينة في الشرق الأوسط لخدمة مصنعي السيارات الكهربائية

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية الموافقة على إنشاء "EV City "، أول مدينة في الشرق الأوسط لخدمة مصنعي السيارات الكهربائية، في الكويت.

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وفي بيان لها، قالت مؤسسة الموانئ الكويتية: "وافقت لجنة العقود في مؤسسة الموانئ الكويتية برئاسة مديرها العام، الشيخ يوسف العبد الله الصباح، على المقترح المقدم منه بإنشاء أول مدينة الخدمة مصنعي السيارات الكهربائية "EV City" في الشرق الأوسط في دولة الكويت".

من جانبه، أوضح يوسف العبد الله الصباح أن "مؤسسة الموانئ الكويتية قادرة على تقديم كافة الخدمات المينائية واللوجستية المناسبة لكبرى الشركات حول العالم من مصنعي السيارات الكهربائية".

ولفت إلى أن "تقديم الموانئ للخدمات اللوجستية وتوفير البنية التحتية للمصانع بكافة أنواعها معمول به في العديد من الموانئ العالمية، وأن المقترح يأتي متوافقا وتطوير الموانئ لخطتها الاستراتيجية للسنوات القادمة إقليميا وعالميا لتكون بمثابة خارطة الطريق في سبيل بلوغ وتحقيق الأهداف الرئيسية بما يساهم في تحسين وتطوير كفاءة العمل على كافة الصعد اللوجستية والخدماتية والتنموية والتخطيطية وانسجاما مع رؤية الكويت 2035، وتحويلها إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار تشجع فيه روح المنافسة وترفع كفاءة الإنتاج تحقيقا للتنمية المستدامة"، موضحا أنه "سيتم طرح المشروع للتصميم والانشاء خلال السنة المالية الحالية".

وأشارت مؤسسة الموانئ إلى أن "الشركات الرائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية تعمل بمنظومة تجارية مختلفة في البيع المباشر من خلال منصاتها الإلكترونية ، دون الاعتماد علي وكيل أو موزع محلي، على أن يتم تأسيس شركات في كل دولة حول العالم بالاستثمار المباشر بملكية 100%".

#مؤسسة_الموانئ_الكويتية ..

إنشاء أول مدينة في الشرق الأوسط لخدمة مصنعي السيارات الكهربائية في دولة #الكويت EV City . pic.twitter.com/M3p8cxTOcz — مؤسسة الموانئ الكويتية KPA (@KuwaitPorts) August 1, 2021

المصدر: RT