الخارجية الإيرانية تعلق على مشروع "الشام الجديد"

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الأحد، إن بلاده ترحب بمشروع "الشام الجديد" بين العراق والأردن ومصر.

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وفي مؤتمر صحفي عقده عبر الانترنت، علق خطيب زاده على مشروع الشام الجديد بين العراق والأردن ومصر، مؤكدا ترحيب بلاده الدائم بكل ما يساعد على تنمية دور العراق في المنطقة، مضيفا بأن إيران تدعم أي مشروع يعزز السلام والاستقرار في المنطقة.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قد استضاف العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في قمة ثلاثية عُقدت في بغداد، في 27 يونيو الماضي، لبحث سبل التعاون والتنسيق والتكامل الاستراتيجي بين البلدان الثلاثة، بهدف الاستمرار بإرساء عوامل الازدهار ومقومات التنمية، والارتقاء بالجهود المشتركة سعيا لتحقيق التكامل الاستراتيجي فيما بينهم.

وتسعى البلدان الثلاثة من خلال هذا المشروع، إلى إنشاء مناطق مهمة للتبادل التجاري وتنفيذ مشاريع عملاقة ضمن اتفاقيات تركز على الطاقة الكهربائية والثروة النفطية للعراق.

المصدر: إرنا