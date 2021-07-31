السيسي يطلع على فئات نقدية جديدة قبل أشهر من طرحها (صور)

اطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي طارق عامر على فئات نقدية جديدة من المزمع طرحها في غضون أشهر.

وسيتم إصدار الفئات الجديدة مطلع نوفمبر المقبل حسب محافظ البنك المركزي طارق عامر.

ولفت عامر خلال الاجتماع إلى ما تم من خطوات لإنشاء المطبعة الجديدة للبنك المركزي بالتنسيق مع مركز الوثائق المؤمنة لتوفير المواد الخام المتطورة وفق أحدث المعايير العالمية لأوراق النقد.

وأوضح أن البنك المركزي نجح في إدارة الاحتياطي الأجنبي خلال جائحة "كوفيد-19"، والذي ارتفع من 37 مليار دولار إلى 40.5 مليار ما يعكس معاودة الاقتصاد المصري أداءه القوي في وقت قياسي وفقا لخطة الحكومة لإدارة الأزمة.

المصدر: وكالات