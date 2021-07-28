في مدينة قازان.. انطلاق القمة الاقتصادية "روسيا - العالم الإسلامي"

انطلقت في مدينة قازان اليوم أعمال القمة الاقتصادية الدولية الثانية عشرة "روسيا - العالم الإسلامي" بمشاركة كبار المسؤولين وممثلي الشركات الروسية والأجنبية.

وشارك في مراسم الافتتاح وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف ورئيس جمهورية تتارستان الروسية رستم مينيخانوف.

وسيبحث المشاركون خلال فترة انعقاد القمة، التي تستمر حتى يوم الجمعة (30 يوليو 2021)، سبل تعزيز التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي، من النواحي الاقتصادية والتجارية والثقافية والاجتماعية.

وتتضمن أعمال القمة جلسات حوار وورشات عمل، وتنعقد فعاليات القمة مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية.

وسيترافق مع أعمال القمة انطلاق معرض "إكسبو حلال روسيا" لمنتجات الحلال وسط مشاركة كبرى من قبل الشركات الغذائية العاملة في هذا المجال بروسيا.

ويهدف المعرض إلى عرض جميع منتجات الحلال التي تصنعها الشركات الروسية للمستهلكين، والعمل على زيادة حصة الشركات الروسية في هذه السوق، وجعل صناعة الحلال جزءا لا يتجزأ من صناعة الأغذية في روسيا.

وخلال المعرض سيتبادل الخبراء والمشاركون المعلومات والآراء حول الاتجاهات في الأسواق المحلية والخارجية، وسبل زيادة صادرات منتجات الحلال إلى الدول الإسلامية، فضلا عن بحث متطلبات المعايير الدولية لمنتجات الحلال.

المصدر: RT