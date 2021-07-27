مصر توقع 4 عقود للبحث عن الذهب

قالت وزارة البترول المصرية، اليوم الثلاثاء، إن هيئة الثروة المعدنية وقعت أربعة عقود للبحث عن الذهب مع شركة "باريك غولد" الكندية، ثاني أكبر شركة للتنقيب عن الذهب في العالم.

وأضافت الوزارة في بيان أن هذا أول استثمار للشركة في مصر، وأنها ستبحث عن الذهب في 19 قطاعا بالصحراء الشرقية، بإجمالي استثمارات 8.8 مليون دولار.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، أن الإصلاحات التي قامت بها الوزارة في قطاع التعدين نجحت في تعظيم الاستثمارات المصرية والأجنبية في البحث عن الذهب في مصر والتعامل مع التحديات التي تواجه هذا القطاع سعيا للإستغلال الأمثل للفرص الواعدة للبحث عن الذهب والخامات التعدينية المختلفة.

وأضاف أن المزايدة العالمية التي تم طرحها العام الماضي أتت بنتائج إيجابية، لافتا إلى أن دخول شركة "باريك غولد" إلى قطاع التعدين المصري كواحدة من أكبر المستثمرين عالميا في نشاط الذهب سيكون بداية لشراكة قوية بين الجانبين سعيا نحو المزيد من العمل المشترك كما ستمثل إضافة مهمة وقوية لهذا النشاط فى مصر.

و"باريك غولد" من بين 11 شركة عالمية ومصرية فازت بعطاء للبحث عن الذهب في نوفمبر الماضي. وشمل ذلك العطاء 320 قطاعا بمساحة إجمالية 56 ألف كيلومتر مربع.

المصدر: RT