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عملة "البيتكوين" تصعد وتقترب من مستوى مهم

مال وأعمال

عملة
Reuters
صورة تعبيرية
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صعدت عملة "البيتكوين" صباح اليوم الاثنين، إلى مستوى 38 ألف دولار، وقبل ذلك جرى تداول العملة عند مستوى 39.8 ألف دولار.

وتقترب عملة "البيتكوين" بذلك من مستوى الـ40 ألف دولار، المستوى النفسي المهم.

وبحلول الساعة 09:40 بتوقيت موسكو، سجلت عملة "البيتكوين" مستوى عند 38644 دولار، بزيادة نسبتها 11.98%.

عملة
coindesk.com

وبذلك تكون العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم صعدت لهذا المستوى للمرة الأولى منذ منتصف يونيو الماضي.

المصدر: RT

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