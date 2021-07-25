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البورصة المصرية تربح 7.5 مليار جنيه في نصف ساعة

مال وأعمال

البورصة المصرية تربح 7.5 مليار جنيه في نصف ساعة
Reuters
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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية ببداية تعاملات جلسة اليوم الأحد، أول تعاملاتها بعد عطلة عيد الأضحى.

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وربح رأس المال السوقي 7.5 مليار جنيه عند 692.8 مليار جنيه، مقابل مستوى 685.3 مليار جنيه.

وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.82%، عند مستوى 10733.64 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.87%  عند مستوى 2556.37 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.69%  عند مستوى 3527.89 نقطة.

1 جنيه مصري=0.064 دولار أمريكي

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT

 

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