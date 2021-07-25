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السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا بشأن قرض كويتي

مال وأعمال

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا بشأن قرض كويتي
Reuters
عبد الفتاح السيسي
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وافقت مصر على اتفاقية قرض بين حكومتها والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 5 ملايين و500 ألف دينار كويتي، بشأن مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه بمصر.

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ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 77 لسنة 2021 القاضي "بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 5 ملايين و500 ألف دينار كويتي بشأن مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه بحر في مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، الموقعة في الكويت بتاريخ 23 نوفمبر 2020".

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT

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