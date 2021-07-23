بسبب الأمطار تعطل شريان نقل مهم في روسيا.. والرئيس الروسي يوعز للحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الحكومة الروسية إلى إيلاء اهتمام وثيق بالوضع في إقليم ترانس بايكال، وذلك بعد انهيار جسر للسكك الحديدية هناك بسبب الأمطار الغزيرة.

وعطل انهيار الجسر حركة القطارات على سكة الحديد العابرة لسيبيريا، الشريان اللوجيستي الهام، فهذا المسار يربط مدينة موسكو مع الشرق الأقصى الروسي. ويعتبر هذا الخط أطول سكة حديدية في العالم.

وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، إن فرعي سكة الحديد العابرة لسيبيريا (ترانس سيبيريا) تعطلا اليوم بسبب الأمطار الغزيرة في الشرق الأقصى وانهيار جسر لسكة الحديد من جراء ذلك، الأمر الذي تسبب بوقوف عشرات القطارات على الجانبين.

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه في ظل هذا الوضع يجب التركيز على دعم مجرى الحياة في المنطقة، وقال: "أعني إمدادات المنتجات الغذائية، وكل ما هو ضروري لحياة المؤسسات، والخدمات".

وعن موعد استئناف حركة القطارات على سكة الحديد العابرة لسيبيريا، قال بوتين إنه من المقرر استئناف حركة القطارات على المسار الأول من السكة في غضون يومين أو يومين ونصف اليوم، أما على المسار الثاني ففي غضون 5 أيام.

وتعطلت حركة القطارات على سكة الحديد العابرة لسيبيريا، شريان النقل الحيوي، إثر انهيار جسر للسكك الحديدية في منطقة سريتينسكي بسبب الأمطار الغزيرة، الأمر الذي أدى إلى توقف حركة القطارات في كلا الاتجاهين ولم تحدث إصابات جراء انهيار الجسر، وتجري الآن أعمال إصلاح الجسر لاستئناف حركة القطارات.

المصدر: نوفوستي