مصر ترفع أسعار البنزين

قالت وزارة البترول المصرية إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت اليوم أسعار الوقود، وذلك للمرة الثانية على التوالي منذ تأسيسها في أكتوبر2019 عقب استكمال إصلاحات للدعم.

إقرأ المزيد

وارتفعت أسعار بنزين السيارات كالتالي:

سعر البنزين 80 يصبح 6.75 جنيه للتر من 6.5 جنيه

سعر البنزين 92 بصبح 8 جنيهات من 7.75 جنيه

سعر البنزين 95 يصبح 9 جنيهات من 8.75 جنيه

لكن السلطات المصرية ثبتت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، كذلك تم تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.

وقالت الوزارة إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية استعرضت متوسطات أسعار خام "برنت" في السوق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة من أبريل إلى يونيو 2021 وهما أهم "مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية.

وأضافت أن توصيات اللجنة جاءت "في ضوء الأوضاع الحالية التى يمر بها العالم مثل التذبذب الشديد فى الأسعار العالمية وفقا لما يراه العالم من أحداث مختلفة مثل كوفيد–19 وتخفيض إنتاج (الخام)".

والزيادة التي قبلها كانت في نهاية شهر أبريل الماضي، حينها عزت السلطات المصرية رفع أسعار البنزين لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

المصدر: رويترز