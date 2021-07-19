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انخفاض سعر خام برنت إلى أقل من 68 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 25 مايو

مال وأعمال

انخفاض سعر خام برنت إلى أقل من 68 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 25 مايو
Reuters
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استمرت أسعار النفط العالمية في الانخفاض بوتيرة متسارعة، حيث هبط سعر برميل برنت لأقل من 68 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 25 مايو، وفقا لبيانات التداول.

واعتبارا من مساء الاثنين اليوم بتوقيت موسكو، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر سبتمبر لخام برنت بنسبة 7.54٪ إلى 68.04 دولار للبرميل.

وقبل دقائق من ذلك انخفض الرقم إلى 67.89 دولار لأول مرة منذ 25 مايو.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لشهر سبتمبر لخام غرب تكساس بنسبة 8.04٪ إلى 65.81 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لشهر أغسطس على خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8.16٪ إلى 65.95 دولار.

وجاء الانخفاض في أسعار النفط عقب قرار "أوبك+" تمديد اتفاقية الحد من إنتاج النفط للفترة من مايو 2022 إلى نهاية العام وشهريا اعتبارا من أغسطس 2021، لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا.

بالإضافة إلى ذلك، تثير المخاطر المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المخاوف في سوق النفط.

المصدر: نوفوستي

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