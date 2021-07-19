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أسعار النفط تواصل النزيف

مال وأعمال

أسعار النفط تواصل النزيف
Reuters
صورة تعبيرية
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هبطت أسعار النفط بشكل حاد، اليوم الاثنين، بعد أن اتفقت مجموعة "أوبك+" على زيادة الإنتاج وهو ما يثير مخاوف إزاء فائض في المعروض من الخام بينما تتزايد الإصابات بكوفيد-19 حول العالم.

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وهبطت عقود خام "برنت" القياسي العالمي 5.5 بالمئة إلى 69.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:25 بتوقيت غرينتش، فيما هوت عقود الخام الأمريكي أكثر من ستة بالمئة إلى 67.42 دولار للبرميل.

وجاء الانخفاض بعد أن اتفقت مجموعة "أوبك+" على زيادة الإنتاج ما أثار مخاوف بشأن فائض في الخام في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في بعض دول العالم.

المصدر: رويترز

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