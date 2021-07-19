السودان يسعى للحصول على إعفاء للديون من دول الخليج

أعلن وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، أن السودان سيسعى للحصول على إعفاء يصل إلى 60 بالمائة من ديونه البالغة 30 مليون دولار لدى دول الخليج العربية الثرية.

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وجاء إعلان الوزير في وقت متأخر من أمس الأحد بعد أن تلقى السودان إعفاء بقيمة 14.1 مليار دولار من ديون نادي باريس للدول الدائنة الأسبوع الماضي.

وقال إبراهيم إن الخرطوم ستطلب أيضا من السعودية والإمارات والكويت إعادة جدولة ديون السودان المتبقية لمدة 16 عاما. وقال إن المحادثات ستركز أيضا على فترة سماح مدتها ست سنوات لسداد الديون.

وحث نادي باريس، وهو مجموعة من 22 دولة تقرض الحكومات المحتاجة، يوم الجمعة المقرضين الآخرين على تقديم إعفاء مماثل من الديون للسودان، الذي يمر بمرحلة انتقالية هشة نحو الديمقراطية في أعقاب الانتفاضة الشعبية عام 2019، التي أدت إلى إطاحة الجيش بعمر البشير.

كما وافق النادي على إعادة جدولة ديون السودان المتبقية للمجموعة والبالغة 9.4 مليار دولار.

وقال إبراهيم "ما حدث في نادي باريس.. إنجاز كبير سيؤدي إلى المزيد من الإنجازات". وأضاف أن حكومة السودان ستعمل الآن على جذب الاستثمارات.

المصدر: أسوشيتد برس