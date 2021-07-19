العراق يصدر توضيحا بشأن فيديو حفر الكويت آبارا على الشريط الحدودي

قالت شركة "نفط البصرة" العراقية، إن الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي الذي يظهر وجود أجهزة حفر آبار نفط على الشريط الحدودي مع الكويت مفبرك.

وأشارت الشركة العراقية في بيان، إلى أن "العمليات النفطية للجانب الآخر لا تقل عن 400 م داخل الأراضي الكويتية".

وقالت "نفط البصرة" في بيان، إن "الفيديو مفبرك من حيث البعد باستخدام تقنية الزوم بحيث يوهم المتلقي أن البعد لا يزيد عن 100 م لدواعي إثارة الرأي العام ويظهر الفيديو المرافق الأبعاد الحقيقية حيث تم تسجيله من قبل فرق الرصد والمتابعة العائدة لنا التي تثبت أن العمليات النفطية للجانب الآخر لا تقل عن 400 م داخل الأراضي الكويتية".

وأضاف البيان أن "من حق أي دولة ممارسة أعمالها ضمن الحدود الدولية المعترف بها وحسب القانون الدولي ولا نجد فيه تجاوزا على حقوق الآخرين"، وبينت الشركة: "توجد لدى شركة نفط البصرة جهة مختصة بمتابعة ورصد نشاط الجانب الآخر تقوم برفع تقاريرها للسلطات المختصة بشكل دوري، وتوجد جهود مشتركة ما بين الطرفين لتنظيم إدارة النشاط الحدودي وهي الآن في مرحلة الدراسة الفنية".

ونشرت حسابات على مواقع التوصل أمس الأحد مقطع فيديو وقالت إن الكويت تنقب عن النفط قرب حدود العراق بأقل من 100 متر عن الحاجز الحدودي، وانتقدت "صمت الحكومة العراقية" حيال ذلك.

المصدر: RT