الإمارات تؤكد دعمها للاتفاق الجديد ضمن "أوبك+" وتشكر السعودية

أعرب وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي عن دعم بلده للاتفاق الذي تم التوصل إليه ضمن تحالف "أوبك+" بشأن زيادة تقليص تخفيضات إنتاج النفط.

وأكد المزروعي، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب اجتماع لـ"أوبك+"، أن الإمارات "تدعم بقوة" الاتفاق الجديد، مشيدا بـ"الحوار البناء" بين بلده والدول الأخرى في تحالف مصدري النفط.

وأشار الوزير إلى أن الإمارات لا تزال عضوا ملتزما في "أوبك+"، مشددا على أن هذا التحالف يبذل كل ما بوسعه من الجهد بغية تحقيق استقرار في سوق النفط.

وشكر الوزير السعودية على "الحوار البناء" بخصوص الخلاف النادر الذي اندلع مؤخرا بينها والإمارات، قائلا إن "العلاقات الأخوية بين الدولتين تمكنهما دائما من التوصل إلى اتفاق".

المصدر: RT + وكالات