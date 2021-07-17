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منع "إيفرغيفن" من دخول ميناء هامبورغ

مال وأعمال

منع
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
سفينة الشحن البنمية "إيفر غيفن"
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أكدت السفينة البنمية "إيفرغيفن"، أنها لن تدخل كالمعتاد ميناء هامبورغ في ألمانيا، بسبب "المخاوف المحيطة بسلامة الملاحة".

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مصدر ملاحي: سفينة الحاويات إيفر غيفن تغادر المياه المصرية
مصدر ملاحي: سفينة الحاويات إيفر غيفن تغادر المياه المصرية

وقالت شركة "إيفرغرين" المشغلة لـ"إيفر غيفن" في بيان: "تحتاج السفينة إلى اتباع الإرشادات الموضحة في شهادة صلاحيتها للإبحار، للإبحار بسرعات منخفضة والاتصال فقط بمدينة روتردام وفيليكسستو"، وذلك بهدف "الامتثال لمتطلبات السلامة"، حيث سيتم تفريغ الحمولة المزمع تفريغها في هامبورغ في روتردام ونقلها إلى ميناء الوجهة.

وتقوم شركة "إيفرغرين لاين" بالتنسيق مع مشغلي المحطات فيما يتعلق بترتيبات الرصيف، وستظل على اتصال وثيق معهم لضمان إمكانية تفريغ الحاويات في أقرب وقت ممكن عند وصول السفينة ، وفقا للبيان.

وانتهت أزمة سفينة الحاويات البنمية "إيفر غيفن"، التي كان متحفظا عليها بمنطقة البحيرات المرة جراء جنوحها في قناة السويس، بعد توقيع عقد التسوية مع الشركة المالكة لها بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، وممثل الشركة المالكة للسفينة وعدد من السفراء والشركاء الدوليين، بمبنى المارينا الجديد شرق القناة، حيث تضمن برنامج الاحتفالية دعوة الصحفيين والقنوات الفضائية لتصوير مغادرة السفينة من موقع الاحتفالية، حيث وجهت قناة السويس، الدعوة لعدد من الدبلوماسيين وكبار رجال الدولة المصرية، لحضور مراسم توقيع عقد التسوية النهائي.

المصدر: "container-news" + وكالات

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