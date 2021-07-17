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مصدران: ترجيح عقد لقاء وزاري لـ"أوبك+" غدا الأحد

مال وأعمال

مصدران: ترجيح عقد لقاء وزاري لـ
Reuters Ramzi Boudina
شعار لمنظمة الدول المصدرة للنفظ
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تبحث الدول الأعضاء في منظمة "أوبك+" عقد لقاء وزاري يوم غد الأحد، بعد تسوية جل الخلافات بين الأطراف، حسبما أفاد مصدران في منظمة الدول المصدرة للنفط.

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وقال أحد المصدرين لوكالة "تاس" الروسية، اليوم السبت، إنه "من الأرجح أن يعقد اللقاء غدا"، مضيفا أنه بانتظار تأكيد رسمي بهذا الشأن.

وأكد المصدر الآخر أن الحديث يدور عن موعد 18 يوليو. ورد المصدر بنعم على سؤال عما إذا تمت تسوية الخلافات الرئيسية التي لم يتمكن بسببها وزراء النفط للدول المشاركة من ضمان أن تسفر مشاوراتهم عن التوصل إلى اتفاقات ملموسة حتى الآن، مع أنه ذكر أن هناك مسائل لا تزال تحتاج إلى مناقشتها مع سائر المشاركين في الصفقة.

المصدر: "تاس"

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