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غرينلاند توقف إصدار تراخيص التنقيب عن النفط والغاز

مال وأعمال

غرينلاند توقف إصدار تراخيص التنقيب عن النفط والغاز
Reuters
حقل نفطي - أرشيف
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أعلنت حكومة غرينلاند أنها ستتوقف عن إصدار تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في أراضيها.

وورد في بيان صدر عنها: "ترى حكومة غرينلاند أن كلفة إنتاج النفط مرتفعة للغاية، ويستند هذا الرأي إلى حسابات اقتصادية، لكن العوامل التي تؤثر على المناخ والبيئة تلعب أيضا دورا مركزيا في هذا القرار".

وأضاف البيان: "تحتوي الجزيرة على احتياطيات هيدروكربونية كبيرة غير مستكشفة، قدرت دراسة حديثة أجرتها هيئة المسح الجيولوجي للدنمارك وغرينلاند (GEUS) الاحتياطيات على الساحل الغربي للجزيرة بنحو 18 مليار كرونة دانمركية (حوالي 2.9 مليار دولار)، وهناك أيضا إمكانية اكتشاف رواسب كبيرة في البحر شرق ساحل غرينلاند".

وتابعت: "هذه الخطوة اتخذت من أجل طبيعتنا، من أجل مصائد الأسماك لدينا، من أجل صناعة السياحة لدينا ومن أجل تركيز أعمالنا على إمكانات التنمية المستدامة".

من جهته، قال وزير الأعمال والتجارة والشؤون الخارجية والمناخ، بيليه بروبرغ، إن "الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة قد تحول في السنوات الأخيرة من النفط والغاز إلى مصادر الطاقة المتجددة، لذلك من الطبيعي التركيز على احتمالات المستقبل وليس على قرارات الماضي".

وأضاف: "قرار إنهاء التنقيب عن النفط هو أيضا قصة أشخاص وضعوا البيئة في المقام الأول.. أتطلع إلى الفرصة لأرويها عندما أمثل غرينلاند دوليا".

وفقا للمسح الجيولوجي الأمريكي، قد تكون احتياطيات النفط غير المكتشفة في غرينلاند 17.5 مليار برميل، والغاز الطبيعي 148 تريليون قدم مكعب.

المصدر: "إنترفاكس"

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