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شركة "AvtoVAZ" الروسية لصناعة السيارات توسع إنتاجها في كازاخستان

مال وأعمال

شركة
Sputnik
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وقعت شركة "AvtoVAZ" الروسية لصناعة السيارات مع شركة "SaryarkaAvtoProm" الكازاخستانية اتفاقا لتصنيع جميع طرازات "Lada" بالكامل في كازاخستان.

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وتواصل الشركة الروسية في الوقت الحالي تطوير عمليات إنتاج عالية التقنية لهيكل اللحام من هذا الطراز، من أجل زيادة توطين سيارات "LADA" في مصنع كازاخستان.

وستسمح هذه المرحلة الجديدة من التعاون للمستهلكين في كازاخستان بشراء سيارات"LADA"، بأسعار مناسبة، مع خدمات فنية عالية الجودة.

المصدر: avtonovostidnya.ru

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