هيئة أمريكية تأمر بفحص 9300 طائرة بوينغ 737 لعطل محتمل بمفتاحي الضغط الجوي

أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، أمرا للشركات المشغلة للطائرة بوينغ 737 بجميع طرازاتها، بإجراء فحص لإصلاح عطل محتمل بمفتاحي الضغط الجوي في قمرة القيادة.

إقرأ المزيد

ويلزم الأمر الشركات بإجراء اختبارات متكررة لمفتاحي الضغط واستبدالهما إذا لزم الأمر. ويغطي الأمر 2502 طائرة مسجلة في الولايات المتحدة و9315 على مستوى العالم.

وصدر الأمر بعدما أبلغت شركة مشغلة لذلك الطراز في سبتمبر الماضي عن تعطل مفتاحي الضغط خلال اختبار لثلاثة طرازات مختلفة من تلك الطائرة.

وقالت الإدارة إن تعطل المفتاحين قد يؤدي إلى عدم تفعيل نظام التحذير من اختلال ضغط قمرة القيادة، والذي يعمل عادة إذا تجاوز الارتفاع عشرة آلاف قدم، وهو مستوى يكون عنده الأكسجين قليلا بدرجة تنطوي على خطورة.

وقمرات القيادة مصممة بحيث لا يتجاوز ضغط الهواء فيها الضغط الجوي عند ثمانية آلاف قدم.

وقالت بوينغ إنها ملتزمة بتوجيه إدارة الطيران الاتحادية الذي لم يتحدث عن أي تعطل في مفتاحي الضغط أثناء التحليق.

وذكرت الإدارة أنه لا بد من إجراء الاختبارات في غضون ألفي ساعة طيران منذ آخر اختبار لمفتاحي الضغط في قمرة القيادة أو خلال 90 يوما من صدور الأمر.

وراجعت بوينغ في بادئ الأمر المشكلة، ووجدت إنها لم تشكل أي خطر على السلامة، وامتنعت الشركة عن الإفصاح عن معدل العطل.

وقاد تحقيق لاحق إدارة الطيران الاتحادية وبوينغ إلى أن يحددا في مايو أن "معدل عطل كلا المفتاحين أكبر كثيرا مما كان يُعتقد في البداية، وبالتالي فإنه يمثل مشكلة تتعلق بالسلامة".

وأضافت الإدارة أنها "ليست لديها معلومات كافية بعد كي يتسنى لها تحديد السبب لارتفاع معدل العطل على هذا النحو غير المتوقع".

ويشمل الأمر جميع طرازات الطائرة 737، ومنها ماكس، لكن لا صلة له بأي مشكلة أخرى مرتبطة بعودة ماكس إلى الخدمة في نوفمبر الماضي.

المصدر: رويترز