من هو "أحمد العلي" رئيس مجلس إدارة "سيريتل" الجديد؟

جاء الإعلان عن انتخاب "أحمد العلي" رئيسا لمجلس إدراة "سيريتل" بعد أيام على إسقاط عضوية شركة "راماك" للمشاريع التنموية والإنسانية لمالكها رامي مخلوف، من إدارة الشركة، فمن هو العلي؟

شغل العلي عددا من المواقع والمهام، منها مدير "المصرف العقاري السوري" بين 2013 و2018، وهو من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق.

حسب السيرة الذاتية التي تنشرها جامعة دمشق في موقعها على الإنترنت، فإن العلي حائز على الدكتوراه في "إدارة الأعمال" من فرنسا.

وحائز على الماجستير من فرنسا ايضا في العلوم الاقتصادية والإدارية.

وعنوان أطروحة الماجستير: "إعادة شراء الشركة لأسهمها كتقنية جديدة من تقنيات الإدراة المالية: الحكومة وخلق القيمة".

أستاذ في الكلية في كلية الاقتصاد، قسم المصارف والتأمين، من مواليد حمص 1972.

وشغل سابقا عددا من المهام، منها: مستشار حاكم مصرف سوريا المركزي، معاون مدير مفوضية الحكومة لدى المصارف، وعضو في الفريق الفني الاقتصادي في رئاسة مجلس الوزراء، ورئيس لجنة إعداد الحوكمة المصرفية في سوريا، ومشرف عام على مشروع أتمتة الجامعات.

أحمد العلي ـ عن موقع جامعة دمشق

المصدر: RT