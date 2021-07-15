السيسي يبحث عن القضاء على الفقر في مصر

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مع فريق من رجال الأعمال المصريين المشاركين في مبادرة "حياة كريمة" لبحث الأوضاع في البلاد.

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وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي بأن الاجتماع شهد استعراض أهم مستهدفات المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة "حياة كريمة"، الذي يهدف إلى تحديث كافة جوانب الحياة لـ4584 قرية في جميع المحافظات، يقطنها 58٪؜ من سكان البلاد.

وتقدر كلفة المشروع بحوالي 700 مليار جنيه، بما يخدم الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والصحي والتعليمي والاقتصادي والسكني وكافة القطاعات الخدمية لتلك القرى، والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد.

كما يهدف إلى الاستثمار في تنمية وبناء الإنسان المصري بالمفهوم الشامل، وذلك بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المتخصصة بالدولة، على نحو يتكامل مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

المصدر: RT