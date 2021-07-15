الكويت.. ضبط أكثر من مليون حبة كبتاغون تقدر قيمتها بـ2 مليون دينار (فيديو)

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية أنه تم ضبط شخص وبحوزته مليون و200 ألف حبة من المؤثرات العقلية نوع كبتاغون بقصد الاتجار والتعاطي.

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ووردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الكويت تفيد بحيازة شخص لكمية من الحبوب المخدرة وتم تشكيل فريق بحث وتحري وبعد استصدار الإذن القانوني اللازم تم عمل كمين محكم وتمكن رجال مكافحة المخدرات من ضبط المتهم وبتفتيش مسكنه تم العثور على 100 حبة كبتاغون، وأثناء التحقيقات أرشد المتهم عن مكان مركبة تخصه يخفي فيها المؤثرات العقلية، وبتفتيش المركبة تم العثور على مليون و200 ألف حبة نوع كبتاغون تقدر قيمتها بـ2 مليون دينار، وتم إحالة المتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

فيديو / ادارة مكافحة المخدرات تضبط أكثر من مليون حبة كبتاجون تقدر قيمتها بـ 2 مليون دينار. pic.twitter.com/rldZULuX66 — المجلس (@Almajlliss) July 15, 2021

المصدر: وسائل إعلام كويتية+تويتر