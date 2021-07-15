 
مباشر

الكويت.. ضبط أكثر من مليون حبة كبتاغون تقدر قيمتها بـ2 مليون دينار (فيديو)

مال وأعمال

الكويت.. ضبط أكثر من مليون حبة كبتاغون تقدر قيمتها بـ2 مليون دينار (فيديو)
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qu2i

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية أنه تم ضبط شخص وبحوزته مليون و200 ألف حبة من المؤثرات العقلية نوع كبتاغون بقصد الاتجار والتعاطي.

إقرأ المزيد
الكويت.. القبض على مواطن زرع الماريجوانا في سرداب منزله
الكويت.. القبض على مواطن زرع الماريجوانا في سرداب منزله

ووردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الكويت تفيد بحيازة شخص لكمية من الحبوب المخدرة وتم تشكيل فريق بحث وتحري وبعد استصدار الإذن القانوني اللازم تم عمل كمين محكم وتمكن رجال مكافحة المخدرات من ضبط المتهم وبتفتيش مسكنه تم العثور على 100 حبة كبتاغون، وأثناء التحقيقات أرشد المتهم عن مكان مركبة تخصه يخفي فيها المؤثرات العقلية، وبتفتيش المركبة تم العثور على مليون و200 ألف حبة نوع كبتاغون تقدر قيمتها بـ2 مليون دينار، وتم إحالة المتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

المصدر: وسائل إعلام كويتية+تويتر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا