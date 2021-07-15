"فيتش" تغير النظرة المستقبلية للسعودية

قررت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني تغيير النظرة المستقبلية للسعودية برفعها من "سلبية" إلى "مستقرة".

وأبقت "فيتش" اليوم الخميس تصنيف السعودية طويل الأجل لمصدر العملات الأجنبية (IDR) عند المستوى A.

وأشارت الوكالة إلى أن تعديل نظرتها المستقبلية إزاء السعودية يعكس تحسين التوقعات بشأن درجت تفاقم المؤشرات الأساسية للميزانية السيادية بسبب ارتفاع أسعار النفط والتزام حكومة المملكة المستمر بتصحيح أوضاع المالية العامة.

وأوضحت الوكالة أنها لا تزال تتوقع ارتفاع نسبة الدين الحكومي مقابل الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض صافي الأصول الأجنبية السيادية في المملكة على المدى المتوسط، لكن هذه المؤشرات المتوقعة أفضل من المستوى المتوسط الخاص بدرجة التصنيف А.

ولفتت الوكالة إلى أن الحكومة السعودية لا تزال تحتفظ باحتياطيات مالية ملموسة تزيد عن 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفة أن التمويلات الخارجية السعودية لا تزال كبيرة على الرغم من التراجع في السنوات الأخيرة.

وذكرت "فيتش" أن زيادة العجز في الموازنة حتى 11.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 كانت أقل خطورة مما شهدته المملكة خلال فترة هبوط أسعار النفط في عامي 2015 و2016، بفضل الإجراءات والإصلاحات المالية التي أجرتها الحكومة.

وأكدت الوكالة أنها تتوقع تقليص العجز في الموازنة حتى 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021، ما أفضل من المؤشر المستهدف (أي 4.9 بالمائة).

المصدر: RT