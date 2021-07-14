سوريا.. رفع قروض العقارات بأكثر من ضعفين

رفع المصرف العقاري السوري سقوف القروض الممنوحة بهدف شراء أو إكمال منزل وذلك بنسب فاقت 200 في المئة.

وحسب لائحة السقوف الجديدة التي اعلنها المصرف اليوم، فقد ارتفع قرض شراء عقار جاهز أو لم يكتمل بناؤه (شراء على الهيكل وإكمال) إلى 50 مليون ليرة سورية، ارتفاعا من 15 مليون ليرة، كما ارتفع بالقيمة ذاتها قرض إنشاء عقار جاهز، والقروض المخصصة للجمعيات السكنية التي مشاريعها عبارة عن ضاحية مستقلة.

وارتفع قرض إكمال عقار منجز كامل هيكله من 10 ملايين ليرة إلى 25 مليون ليرة سورية.

ونشر المصرف تفصيلات القروض كما يأتي:

واشترط المصرف أن يتقدم المقترض بكفيل واحد على الأقل من العاملين في الدولة في حال كان الدخل المقدم دخلا حرا، كما اشترط أن تكون عقارات الضمانة تقع في مناطق آمنة ومخدمة وقابلة للتسييل (أي يمكن تحويلها إلى نقود، عبر البيع أو غيره)، وعلى مسؤولية إدارة الفروع في حال عدم إمكانية تسييلها مستقبلاً.

وتشهد أسعار العقارات ارتفاعات تاريخية في سوريا، إذ صارت قيم بعض العقارات في دمشق تقدر بمليارات الليرات.

يذكر أن المصارف السورية استأنفت منح القروض عام 2019 بعد توقف لأكثر من خمس سنوات بسبب الأزمة المستمرة في البلاد.

المصدر: RT