صندوق النقد الدولي يخصص 860 مليون دولار لدعم لبنان

أعلن المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي، محمود محيي الدين، أن الصندوق سيخصص 860 مليون دولار للبنان، من ضمن برنامج قيمته 650 مليار دولار توزع على 190 دولة خلال الشهرين المقبلين.

جاء ذلك خلال لقاء المسؤول بصندوق النقد الدولي هنا اليوم الرئيس اللبناني، ميشال عون، حيث أعرب الرئيس اللبناني عن امتنان بلاده للدعم الذي يقدمه صندوق النقد الدولي للمساعدة على تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان.

وأكد عون أن لبنان مقبل بعد تشكيل الحكومة الجديدة على تطبيق خطة نهوض اقتصادية تتضمن إصلاحات تشريعية تحقق الشفافية، إضافة إلى اعتماد توزيع عادل ومنصف للخسائر، بهدف إعادة استنهاض الاقتصاد الوطني.

المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الدكتور محمود محي الدين بعد لقائه الرئيس عون: صندوق النقد الدولي سيخصّص لبنان بـ 860 مليون دولار من ضمن برنامج قيمته 650 مليار دولار توزع على 190 دولة خلال الشهرين المقبلين — Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 14, 2021

الرئيس عون خلال استقباله المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الدكتور محمود محي الدين: لبنان مقبل بعد تشكيل الحكومة الجديدة على تطبيق خطة نهوض إقتصادية ويرحّب بأي دعم يقدمه الصندوق — Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 14, 2021

المصدر: تويتر موقع الرئاسة اللبنانية