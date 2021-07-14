الإمارات..محمد بن راشد يدشن منصة "Drone Box" لإطلاق الطائرات بدون طيار (صور)

أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، حاكم دبي، تدشين منصة "Drone Box" لإطلاق الطائرات بدون طيار موزعة بالإمارة، لخفض زمن الاستجابة للبلاغات الجنائية والمرورية.

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وقال محمد بن راشد في "تويتر": "خلال زيارتي اليوم لمقر القيادة العامة لشرطة دبي، دشنت اليوم منصة Drone Box، وهي عبارة عن منصات لإطلاق الطائرات بدون طيار موزعة في الإمارة لخفض زمن الاستجابة للبلاغات الجنائية والمرورية من 4.4 دقيقة إلى دقيقة واحدة فقط ..وسيتم إطلاق الخدمة خلال إكسبو القادم بإذن الله".

خلال زيارتي اليوم لمقر القيادة العامة لشرطة دبي .. دشنت اليوم منصة Drone Box .. وهي عبارة عن منصات لاطلاق الطائرات بدون طيار موزعة في الإمارة لخفض زمن الاستجابة للبلاغات الجنائية والمرورية من ٤.٤ دقيقة إلى دقيقة واحدة فقط .. وسيتم إطلاق الخدمة خلال إكسبو القادم بإذن الله.. pic.twitter.com/yV5Y0zeqYr — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 14, 2021

وأضاف: "كما اطلعت خلال زيارتي اليوم على أنظمة الذكاء الصناعي التي تقوم بتوزيع الدوريات الأمنية في دبي حسب الأهمية الاقتصادية والسياحية، دون تدخل بشري، واطلعت على مشروع "عيون" للكاميرات ذات التقنية الذكية"، لافتا إلى أن "دبي مراقبة بأكثر من 300 ألف كاميرا على مدار الساعة، وهي من أكثر المدن أمانا في العالم".

كما اطلعت خلال زيارتي اليوم على أنظمة الذكاء الصناعي التي تقوم بتوزيع الدوريات الأمنية في دبي حسب الأهمية الاقتصادية والسياحية دون تدخل بشري … واطلعت على مشروع "عيون" للكاميرات ذات التقنية الذكية .. دبي مراقبة بأكثر من ٣٠٠ ألف كاميرا على مدار الساعة .. وهي من آمن مدن العالم.. pic.twitter.com/PodDr0fIds — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 14, 2021

المصدر: RT