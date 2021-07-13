مليونا دولار من السعودية لإعادة تأهيل منازل في "عدن" اليمنية
أطلقت السعودية مشروعا بتكلفة تبلغ مليوني دولار يهدف إلى إعادة تأهيل 600 منزل للعائلات ذات الدخل المحدود تضررت من الحرب في مدينة عدن جنوب اليمن.
وتم إطلاق مشروع "المسكن الملائم" الذي سيموله "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن"، بالتعاون مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
ونقلت وكالة رويترز عن نائب وزير الأشغال اليمني محمد أحمد ثابت أن المشروع يستهدف أربعا من مديريات عدن الثماني هي المعلا، وخورمكسر، ودار سعد، وصيرة.
وأشار إلى أن إجمالي عدد المنازل والشقق المتضررة جراء الحرب يصل إلى 13 ألف شقة ومنزل، وأضاف أن وزارة الأشغال "أعدت دراسات ومسوحات ميدانية شاملة لجميع المنازل المتضررة من الحرب، وتحديد الاحتياجات المطلوبة وفق آلية لاختيار الفئات والوحدات السكنية الأكثر تضررا"
ونظم البرنامج السعودي في عدن اليوم الثلاثاء ورشة عمل بمشاركة الجهات الحكومية المعنية في اليمن لإطلاق تنفيذ المشروع، بالتعاون مع مؤسسة الوليد للإنسانية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وكانت الحكومة اليمنية قدرت في عام 2019، خسائر الاقتصاد بسبب الحرب بنحو 50 مليار دولار، بينما وصلت الخسائر من تدمير البنية التحتية إلى عشرات المليارات من الدولارات ، بحسب ما أوردته مسودة خطة أولويات إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي للعامين 2019-2020.
المصدر: "رويترز"