النفط السورية: اكتمال إصلاح بئر للغاز يزيد من كميات الطاقة في الشبكة
إقلاع بئر جحار 7 ـ (وزارة النفط السورية)
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أعلنت وزارة النفط السورية أن 100 ألف متر مكعب من الغاز يوميا تم إدخالها إلى الشبكة بعد إكمال إصلاح بئر للغاز.
وأوضحت الوزارة أن عمليات إصلاح بئر جحار 7 نجحت ودخل في الخدمة.
ويقع حقل جحار إلى الشمال الغربي من مدينة تدمر وسط البلاد، (على بعد 35 كيلومترا منها) وتم تأسيسه عام 2001 ويتضمن 7 آبار غازية وبئراً نفطية واحدة.
وتعاني سوريا أزمة خانقة في توافر المشتقات النفطية ومنها مادة الغاز، إذ ينتظر السوريون نحو 70 يوما للحصول على دور في أسطوانة غاز.
المصدر: RT