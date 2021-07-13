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السلطات الفرنسية تفرض غرامة جديدة على "غوغل" قيمتها نصف مليار يورو

مال وأعمال

السلطات الفرنسية تفرض غرامة جديدة على
Reuters
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أعلنت هيئة المنافسة الفرنسية عن فرض غرامة جديدة قيمتها 500 مليون يورو على شركة "غوغل" تتعلق بقضية الإعلانات.

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وكانت الهيئة الفرنسية المعنية بتنظيم المنافسة النزيهة قد فرضت مطلع الشهر الجاري على شركة غوغل غرامة بقيمة  220 مليون يورو، وهو ما يعادل 267 مليون دولار، وذلك لإساءة استغلال مركزها المهيمن في السوق لنشر إعلانات على الإنترنت، بما يخدم مصالحها الخاصة.

المصدر: وكالات

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