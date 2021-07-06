اتفاق تركي أردني في مجال الصناعات الدفاعية

وقعت شركة تركية والمركز الأردني للتصميم والتطوير، أمس الاثنين، اتفاقية تعاون مشترك في مجال الصناعات الدفاعية، بهدف نقل تجربة أنقرة في تصنيع "خطوط إنتاج الأعيرة النارية".

وتهدف الاتفاقية الموقعة بين "شركة صناعة الآلات والكيماويات" التركية و"المركز الأردني للتصميم والتطوير"، للاستجابة لاحتياجات قوات الأمن في الأردن.

وبموجب الاتفاقية، يلتزم الجانب التركي بتوفير كافة الجوانب اللوجستية المتعلقة بعملية الإنتاج، وتشمل المعدات اللازمة لإنشاء خطوط الإنتاج، وتبادل التكنولوجيا، والمساعدة الفنية، والتدريب الفني.

وتأتي هذه الاتفاقية بعد فترة مفاوضات طويلة، حتى التوصل إلى مرحلة التوقيع على صفقة توريد "خطوط إنتاج الخراطيش والرصاص" من تركيا للأردن.

ومن المتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية للخط المذكور 30 مليون عيار ناري سنويا.

المصدر: الأناضول