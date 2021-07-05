 
مباشر

رويترز: استئناف محادثات "أوبك +" وسط "خلاف" بين حليفين خليجيين

مال وأعمال

رويترز: استئناف محادثات
Reuters Ahmed Jadallah
شركة النفط السعودية "أرامكو"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qres

استأنف وزراء "أوبك +" المحادثات، اليوم الاثنين، بعد فشلهم في التوصل إلى اتفاق بشأن سياسة إنتاج النفط خلال يومين من المحادثات الأسبوع الماضي.

إقرأ المزيد
وزير الطاقة السعودي: المقترح السعودي الروسي لدى
وزير الطاقة السعودي: المقترح السعودي الروسي لدى "أوبك +" حظي بقبول الجميع ما عدا الإمارات

 وجاء ذلك وسط مواجهة علنية نادرة بين الحليفين الخليجيين، السعودية والإمارات، حيث اندلع الخلاف في وقت حساس بالنسبة لسوق النفط، ويمكن أن يؤخر خطط ضخ مزيد من النفط حتى نهاية العام لتهدئة أسعار النفط العالمية التي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام، بينما وجرى تداول خام برنت بنحو 76 دولارا اليوم، وفق "رويترز".

ودعا الأمير عبد العزيز بن سلمان، أمس الأحد، إلى "التسوية والعقلانية" لتأمين صفقة، في حين أشارت الإمارات إلى أنها دعمت الإفراج عن المزيد من النفط، لكنها لن تمدد التخفيضات المتبقية إلى ما بعد أبريل 2022 دون اتفاق على مراجعة خط أساس الإنتاج الخاص بها - وهو المستوى الذي يتم من خلاله حساب تخفيضات الإنتاج، لافتة إلى أن "خط الأساس الخاص بها كان منخفضا للغاية عندما أبرمت "أوبك +" اتفاقها في الأصل للحد من الإمدادات".

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا