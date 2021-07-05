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نمو سعودي في القطاع "غير النفطي" وتباطؤ إماراتي

مال وأعمال

نمو سعودي في القطاع
Reuters
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خلص مسح إلى أن القطاع الخاص غير النفطي السعودي واصل نموه في يونيو حزيران بوتيرة سريعة، وارتفع خلق الوظائف إلى أعلى مستوى في 19 شهرا مع تعافي أكبر اقتصاد عربي من أزمة فيروس كورونا.

واستقر مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية عند 56.4 في يونيو حزيران دون تغير عن مايو أيار، محافظا على وتيرة نموه الأسرع منذ يناير كانون الثاني.

مؤشر: نمو القطاع الخاص غير النفطي الإماراتي يضعف مع تواصل تأثير الجائحة

خلص مسح إلى أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات نما للشهر السابع على التوالي في يونيو حزيران، وإن كان بوتيرة أقل قليلا مما كان عليها في مايو أيار، مع استمرار تأثير الإجراءات المرتبطة بفيروس كورونا على نشاط الشركات.

وانخفض مؤشر "آي.إتش.إس" ماركت لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية، والذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 52.2 في يونيو حزيران من 52.3 في مايو أيار، مسجلا أدنى مستوى له في أربعة أشهر.

المصدر: رويترز

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