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بعد مخاوف من انقطاع الخبز في لبنان.. نقيب أصحاب الأفران يطمئن اللبنانيين

مال وأعمال

بعد مخاوف من انقطاع الخبز في لبنان.. نقيب أصحاب الأفران يطمئن اللبنانيين
Reuters Mohamed Azakir
مخبز في العاصمة بيروت
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أعلن نقيب أصحاب المخابز والأفران ​في لبنان علي إبراهيم، أن الأفران والمخابز لن تقفل، مطمئنا اللبنانيين أن الخبز لن ينقطع، في ظل أسوأ أزمة مالية واقتصادية يعيشها لبنان.

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وكشف إبراهيم أن "الصرخة التي أطلقناها حيال أزمة ​الخبز​ لاقت صداها لدى المعنيين، وبالتالي أطمئن الناس أن لا إقفال للأفران ولا انقطاع للخبز".

وأوضح أن "مدير منشآت ​النفط​ في ​الزهراني​ أكد لنا أن ​مادة المازوت​ متوفرة، كما أن ​البواخر​ ستبدأ بتفريغ حمولاتها قريبا، والفرج حيال أزمة ​المحروقات​ قادم قريبا".

يأتي ذلك، في وقت يعيش لبنان نقصا حادا في المحروقات يهدد بوقف عمل الأفران والمخابز وبالتالي بخلق أزمة جديدة تضاف إلى مجموع الأزمات المتراكمة، وأبرزها فقدان مئات الأصناف من الأدوية في الصيدليات، وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة وغلاء المواد الغذائية مع انهيار سعر الليرة اللبنانية التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها مقابل الدولار، وغيرها من الأزمات.

 

المصدر: موقع النشرة اللبناني

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