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العراق.. كبريات الشركات النفطية تفكر في الانسحاب

مال وأعمال

العراق.. كبريات الشركات النفطية تفكر في الانسحاب
Reuters Essam Al-Sudani
حقول النفط في العراق - أرشيف
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أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار أن كبريات الشركات النفطية العاملة في البلاد تفكر بالتخلي عن نشاطها، عازيا السبب إلى مناخ الاستثمار في البلاد.

وقال: "شركة "لوك أويل" الروسية ترسل إخطارات رسمية تقول إنها تريد بيع حصتها في مشروع غرب القرنة - 2 للصين".

وأضاف: "شركة "بي.بي" البريطانية تفكر أيضا في الانسحاب من العراق".

وتابع: "مناخ الاستثمار بالعراق غير موات للإبقاء على كبار المستثمرين".

وأشار الوزير العراقي إلى أن "كل المستثمرين إما يبحثون عن سوق أخرى أو عن شريك آخر".

وقالت مصادر بوزارة النفط، إن "تصريحات وزير النفط أدلى بها خلال جلسة برلمانية في الـ29 من يونيو، حين تمت دعوته إلى جلسة البرلمان".

المصدر: "رويترز"

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