انخفاض إنتاج جنوب السودان من النفط مع وصول حقوله إلى الذروة

قال مسؤول حكومي كبير إن جنوب السودان يشهد هبوطا سريعا في إنتاج النفط، فيما تدر حقول النفط خاما أقل بعد أن وصلت إلى مرحلة نضوج.

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وقال وكيل وزارة البترول، أوو دانيال تشوانج، لوكالة "رويترز" إن خمس مناطق على الأقل بلغت بالفعل ذروتها وينخفض بها الإنتاج.

ويبلغ إنتاج البلاد حاليا 154 ألف برميل يوميا مقارنة مع 180 ألفا في 2019.

وأضاف تشوانج أن احتياطيات الخام في البلد الإفريقي تهبط أيضا، مشيرا إلى أن الحكومة والشركات تحتاج إلى العثور على سبل لزيادة معدلات استعادة إنتاج حقول النفط للحفاظ على إنتاج البلاد من الخام.

و"بتروناس" و"سي.إن.بي.سي" الصينية من بين مشغلي حقول النفط في جنوب السودان.

ويعتمد البلد الذي انزلق إلى حرب أهلية في الفترة من 2013 إلى 2018 على مبيعات النفط في إيراداته لكن السلطات تواجه صعوبات في إعادة الإنتاج إلى مستويات ما قبل الحرب عند ما يتراوح بين 350 و400 ألف برميل يوميا.

المصدر: رويترز