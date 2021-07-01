وزير النفط العراقي يعلن تأجيل اجتماع "أوبك+" إلى غد الجمعة

أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار عن تأجيل اجتماع مجموعة "أوبك+" حول اتفاق خفض الإنتاج، إلى يوم غد الجمعة.

وقال في بيان صحفي إن "الدول الأعضاء ارتأت تأجيل الاجتماع الذي بدأت أعماله اليوم واستغرق عدة ساعات إلى يوم غد، لإجراء المزيد من المباحثات والمشاورات بهدف التوصل إلى اتفاق يحقق الأهداف المشتركة في الاستقرار والتوازن للأسواق النفطية العالمية".

وأضاف، أن "الجهود تبذل لتقريب وجهات النظر من أجل التوصل إلى اتفاق يخدم المنتجين ويحقق الاستقرار".

وأشار، إلى أن "الاجتماع بحث التحديات التي تواجه السوق النفطية ومراجعة التقارير التي أعدت من قبل اللجان المعنية في المجموعة".

وأكد على أن "منظمة "أوبك" قررت عقد اجتماعها القادم في بغداد والاحتفال بذكرى مرور 60 عاما على تأسيسها".

المصدر: RT