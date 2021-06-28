مصر..وزارة الزراعة تكشف المحاصيل التي تم تحقيق الاكتفاء الذاتي منها

كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، السيد القصير، عن المحاصيل التي تم تحقيق الاكتفاء الذاتي منها في البلاد.

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وأوضح السيد القصير قائلا: "هناك 3 مراحل للمحاصيل الزراعية، وهي محاصيل أو سلع تحقق منها فائض للتصدير، مثل الفاكهة والخضر، التي نقوم بتصديرها، فيما تم تحقيق اكتفاء ذاتي من الأرز، والذرة البيضاء، والذرة الرفيعة، والدواجن، والألبان، وبيض المائدة"، مشيرا إلى أن هناك "محاصيل أو سلعا قاربت على الاكتفاء الذاتي، مثل السكرية، والشعير، والأسماك، ومحاصيل أو سلع بها فجوة في التغطية، مثل القمح، والذرة الصفراء، واللحوم الحمراء، والفول البلدي، والمحاصيل الزيتية".

كما أكد وزير الزراعة أن "هناك عدة طرق تنهجها الوزارة للوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي"، لافتا إلى أن هذه الطرق هي "التوسع الأفقي من خلال التوسع في الأراضي الجديدة في ضوء الموارد المائية المتاحة، مع تنويع مصادرها، والتوسع الرأسي من خلال أصناف عالية الإنتاجية وممارسات زراعية حديثة، والتوسع في الزراعة المحمية، ودعم القطاع الزراعي من خلال زيادة الاستثمارات الموجهة للأنشطة الزراعية، وتغيير الأنماط الاستهلاكية للمواطنين، وتدعيم أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي".

المصدر: "بوابة الأهرام"