البنك الدولي يوافق على تقديم تمويل للأردن بنحو 64 مليون دولار لمواجهة كورونا

قال البنك الدولي، إن تمويله الإضافي لمشروع الاستجابة الطارئة لكورونا في الأردن، البالغ 63.75 مليون دولار، سيدعم المملكة في تحقيق هدفها في تطعيم 75% من السكان البالغين ضد كورونا.

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وأضاف بيان للبنك الدولي أعلن فيه عن موافقته على التمويل، أن "البرنامج يدعم جهود تعزيز الوصول الآمن والفعال والعادل للقاحات فيروس كورونا، وتسريع برنامج التلقيح التدريجي لإعادة فتح أبواب الاقتصاد والمدارس والقطاعات الأكثر تضررا".

ويشمل التمويل الإضافي قرضا بقيمة 50 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وتمويلا بشروط ميسرة بقيمة 12.5 مليون دولار مقدمة من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر، بالإضافة إلى منحة قدرها 1.25 مليون دولار مقدمة من جانب الصندوق الاستئماني للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة "تقدر الحكومة الأردنية هذا التمويل الإضافي لدعم اللقاحات والذي يعد جزءا من حزمة تمويلية قدرها 1.1 مليار دولار تقدمها مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع شركائها الدوليين على هيئة قروض ومنح مجمعة تم الإعلان عنها مؤخرا لمساندة الأردن في جهوده للاستجابة لجائحة كورونا وتعزيز التعافي المبكر والشامل والقادر على الصمود أمام التغيرات المناخية".

وبدعم تمويلي ميسر من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر، سيوفر المشروع وصولا شاملا ومنصفا إلى لقاحات كورونا للاجئين السوريين، وبالإضافة إلى ذلك، وبالدعم المالي المقدم من الصندوق الاستئماني للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية، فإن المشروع سيعزز إدارة حالات الإصابة بفيروس كورونا بين اللاجئين السوريين.

المصدر: "عمون"