الذهب يربح بعد تهدئة من المركزي الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعدما تعهد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بإبقاء أسعار الفائدة قرب صفر لبعض الوقت لينزل الدولار قرب أقل مستوى في أسبوع.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 1782.46 دولار للأونصة، بحلول الساعة 07:51 بتوقيت غرينتش، وكسب الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 1782.40 دولار للأونصة.

ويتجه الذهب للارتفاع بفضل توقعات لأسعار فائدة منخفضة مما يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ونزل الذهب ستة بالمئة الأسبوع الماضي إثر لهجة تميل إلى التشديد النقدي من جانب مجلس الاحتياطي (المركزي الأمريكي) في اجتماعه وإشارته لرفع أسعار الفائدة في 2023.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.7 بالمئة إلى 25.93 دولار للأونصة، وزاد البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 2595.96 دولار، بينما صعد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1089.16 دولار.

المصدر: رويترز