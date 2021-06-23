مسؤول روسي: زيادة حصة الروبل في التعاملات التجارية لدول الاتحاد الأوراسي

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرشوك، بأن دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي زادت من حصة الروبل الروسي إلى أكثر من 70% في التعاملات التجارية لدول الاتحاد.

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وقال أوفرشوك في كلمة برلمانية اليوم الأربعاء: "فيما يتعلق بالتبادل التجاري بين دول الاتحاد الأوراسي (روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان) هناك اتجاه نحو زيادة دور الروبل الروسي، على مدى السنوات الخمس الماضية زادت حصة العملة الروسية في هيكل المدفوعات إلى 72.5%".

وأشار إلى أن دول الاتحاد بحاجة إلى تطوير سياسة اقتصادية جديدة فيما يتعلق بإجراءات الاتحاد الأوروبي التي تقيد استخدام مصادر الطاقة الهيدروكربونية.

وأنشئ الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مطلع عام 2015 على أساس الاتحاد الجمركي الذي كان قائما آنذاك بين روسيا وبيلاروس وكازاخستان، وانضمت إليه لاحقا كل من أرمينيا وقرغيزستان.

وتضمن اتفاقيات الاتحاد لجميع أعضائه حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة، وانتهاج سياسة متفق عليها في قطاعات التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل.

المصدر: نوفوستي